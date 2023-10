Wirtschaft Banken werden zurückhaltender bei Krediten

München (dts Nachrichtenagentur) - Für Unternehmen wird es schwieriger, an neue Kredite zu kommen. 29 Prozent jener Unternehmen, die gegenwärtig Verhandlungen führen, berichteten im September von Zurückhaltung bei den Banken, im Juni waren es noch 21 Prozent, wie aus Umfragen des Ifo-Institutes hervorgeht.



"Die Banken erhöhen nach und nach die Kreditzinsen und gehen zurückhaltender bei der Vergabe vor", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, am Montag. "In wirtschaftlich schwächeren Phasen müssen die Unternehmen auch mehr zur Kreditabsicherung beitragen", fügte er hinzu. Der Anstieg war vor allem auf Dienstleister und Industrie zurückzuführen, hier kletterte der Anteil von Unternehmen, die Probleme mit der Kreditaufnahme haben, von 22 auf 31,5 bzw. 21 auf 28 Prozent.