DAX weiter unter Druck, Wochenstart ohne Boden?

Vom Big Picture aus der Tagesanalyse zum 20.10.2023 ausgehend, sprachen wir am Freitagmorgen über die Tiefs aus dem Oktober (Rückblick):

Denn schon in der Vorbörse war dieser Bereich schon erreicht und damit drohten weitere Abgaben. Die Unterschreitung einer solch wichtigen Schwelle zieht oftmals weitere Abgaben nach sich. Als Szenario hatten wir dies im Endloskontrakt vor dem Marktstart verankert:

Es kam zu einer sehr dynamischen Kerze zum XETRA-Start und damit auch zu einem neuen GAP, welches sich dann bis zu einem neuem Monatstief erstreckte. Die erste Stabilisierung dieser Situation nutzte ich für eine potenzielle Gegenbewegung, die dann mit einem entsprechenden Stopp darunter abgesichert werden konnte:

Der Rücklauf in das GAP hinein brachte ide Position dann rund 90 Punkten nach vorn, sodass hier Teilpositionen verkauft und Stopps nachgezogen werden konnten:

Doch mehr Erholung kam letztlich nicht zustande. Neue Tiefs waren bereits in der Mittagszeit an der Tagesordnung und dann später auch mit dem Absinken der Wall Street Kurse nach Handelsstart. Der DAX folgte am Ende seinem Wochentrend und markierte ein starkes Minus.

Diesen Druck im Verlauf des Nachmittags mit neuen Monatstiefs entnehmen wir aus den Daten an der Börse Frankfurt:

Dies sorgte für eine bisher sehr negative Oktoberbilanz:

Das Chartbild ist damit weiterhin auf der Unterseite "aufgeweitet" und hat noch keinen Boden ausgebildet:

International hat sich der DAX damit im Mittelfeld gehalten, nur der Nasdaq war beispielsweise noch deutlicher unter Druck:

Darauf schauen wir nun kurz und natürlich auf die Vorbörse.

DAX-Vorbörse und Nasdaq-Trend

Zinsangst nach weiter positiven Daten aus der Vorwoche, was die Einzelhandelsumsätze anging, fachten die Angst vor einer Zinsanhebung weiter an. Im November soll dies noch nicht geschehen, das FED-Watch-Tool hat es aber für Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent ein:

Unter diesem Druck und mit sehr schwachen Chipwerten in dieser Woche und außerdem weiteren Abschlägen bei Tesla kam es dann im Nasdaq zum fast kompletten Abverkauf der bisherigen Oktobergewinne:

International war damit der Freitag komplett rot dominiert, die Übersicht zu den Indizes ist hier eingefügt:

Da auch die Kurse in Asien am Morgen rot waren, ist eine bisherige Erholung im DAX nicht in Sicht. Die Vorbörse notiert recht unentschlossen unter 14.800 Punkten und bildet erst bei einem Ausbruch aus dieser blauen Zone ein Signal aus:

Bis dies geschieht (und auch in noch sicherer Entfernung) notiert der Abwärtstrend im Endloskontrakt, der ebenfalls hier eingeblendet ist:

Was steht noch an Terminen heute an?

Termine für den Montag 23.10.2023

Die Woche startet ruhig mit dem Verbrauchervertrauen der EU am Nachmittag. Sonst sind keine Daten im Kalender verzeichnet.

Dienstag steht das GfK Verbrauchervertrauen auf der Agenda und global der S&P Global BME Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes.

Hier sind diese Daten mit allem Prognosen einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Weitere Quartalszahlen dieser Woche habe ich Dir hier hinterlegt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

