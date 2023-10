VOQUZ Labs: Wachstumsbeschleunigung wahrscheinlich

Die Geschäftsentwicklung von VOQUZ Labs habe die Erwartungen des Managements im ersten Halbjahr 2023 verfehlt, da schwierige Rahmenbedingungen die Nachfrage laut SMC-Research dämpfen. VOQUZ habe den Auftragseingang trotzdem um 14 Prozent steigern können, das aber nur in ein Umsatzwachstum um 3 Prozent auf 1,6 Mio. Euro ummünzen können. Das liege vor allem daran, dass sich der Auftragsmix in Richtung Beratung verschoben habe, wo die Erlösrealisierung länger dauere. Da die Kosten mit der weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie – u.a. sei ein neues Produkt gelauncht und ein weiteres übernommen worden – deutlich gestiegen seien, habe sich das Halbjahresergebnis auf Konzernebene von -146 auf -767 Tsd. Euro verschlechtert.

Das zweite Halbjahr von VOQUZ Labs falle aber in der Regel erheblich ertragsstärker aus. Der Vorstand rechne daher im Gesamtjahr noch mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung, auch ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis sei möglich. Der Umsatz werde 2023 voraussichtlich aber nur moderat zulegen.

Die weiteren Aussichten seien trotzdem positiv. Das Interesse an den Lösungen von VOQUZ Labs sei hoch, weshalb die Zahl der Neukunden im Gesamtjahr voraussichtlich über dem Vorjahr liegen werde. Und der Migrationsprozess von SAP ECC auf SAP S/4HANA müsse in den nächsten Jahren fast zwangsläufig deutlich Fahrt aufnehmen (Ende 2027 solle er eigentlich abgeschlossen sein, aktuell liege die Migrationsquote aber nur bei 33 Prozent), was für die Produkte visoryQ und samQ einen Schub verspreche.

Die Analysten erwarten ein dynamisches Wachstum von VOQUZ Labs, haben aber in Reaktion auf die aktuelle Entwicklung die Schätzungen vor allem für dieses und nächstes Jahr und generell für die Marge etwas vorsichtiger ausgestaltet. Der faire Wert habe sich damit von 27,70 auf 20,60 Euro reduziert, liege aber weit über dem aktuellen Kurs, der die großen mittelfristigen Wachstumschancen aus Sicht der Analysten nicht ausreichend reflektiere. Ihr Urteil laute daher weiterhin „Speculative Buy“.

Die VOQUZ Labs Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,80EUR gehandelt.