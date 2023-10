Nahostkonflikt verunsichert DAX-Anleger: Weiterer Absturz möglich!

Trotz der Hoffnung einer möglichen Rallye nach dem drastischen Abschwung am Freitag, zeigt sich der DAX zum Wochenstart kaum belebt, mit einem bescheidenen Anstieg um nur 0,1 Prozent auf 14.816 Punkte, so die aktuellen Daten des Brokers IG. Die anhaltende Unruhe im Nahen Osten hatte die Anleger vor dem Wochenende in die Flucht geschlagen, was sich in der zurückhaltenden Stimmung widerspiegelt.