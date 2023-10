KIEW, Ukraine, 23. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 20. Oktober veranstaltete Ajax Systems sein fünftes Ajax Special Event: Dein Bereich, deine Regeln, eine Online-Präsentation der neuesten Geräte und Software-Updates. Vor 8 Jahren begann das Unternehmen mit der Eroberung des globalen Marktes für Einbruchmeldeanlagen und expandiert nun horizontal, indem es völlig neue Produktbereiche in sein Portfolio aufnimmt. Ajax Systems hat ganz neue CCTV-Produkte mit einem anderen Ansatz für den Datenschutz eingeführt.

Die Kameras von Ajax: Intelligenz und Datenschutz eingebaut

TurretCam, BulletCam und DomeCam Mini verkörpern die typischen Designformen von Ajax. Jede Kamera bietet vier mögliche Konfigurationen: 85- oder 110-Grad-Objektive mit 3K- oder 4K-Auflösung. Die Kameras von Ajax passen sich dank der True WDR-Technologie problemlos an wechselnde Lichtverhältnisse an. Diese intelligente Technologie, die Hardware und Software umfasst, korrigiert ungleichmäßige Beleuchtung in komplexen Szenen Bild für Bild in Echtzeit.

Die Kameras nutzen nahtlos die Ajax Cloud für die Ereignisübertragung und verwenden die proprietäre JetSparrow-Technologie für eine schnelle Peer-to-Peer-Videodatenübertragung. Dank der KI-Analyse erkennen die Kameras verschiedene Objekte, darunter Menschen, Fahrzeuge und Haustiere, so dass das System nur relevante Ereignisse aufzeichnen und Speicherplatz sparen kann.

Yale-Integration: Sofortige Verbindung mit einem intelligenten Schloss

Ajax Systems hat eine Integration mit Yale, einer führenden Smart-Home-Sicherheitsmarke, angekündigt, die es Nutzern ermöglicht, intelligente Schlösser von Yale über die Ajax-App zu verwalten. Die Integration wird in Norwegen, Schweden, Italien und Spanien erprobt, eine Ausweitung auf die USA, Kanada und weitere Länder ist in Kürze geplant. Zu den ersten integrierten Yale-Modellen gehören:

Yale Linus

Yale Doorman V2N / Classic

Yale Doorman L3S

Grade 3: Eintritt in den Markt für hochwertige Sicherheitslösungen

Nach unermüdlichen Bemühungen ist Ajax Systems in der Lage, die Bedürfnisse des Hochsicherheitsmarktes zu erfüllen. Das Unternehmen verkündet stolz, dass die Fibra-Geräte jetzt offiziell mit Grade 3 zertifiziert sind. Die Zertifizierung ist von zentraler Bedeutung für Einrichtungen mit hohem Risiko, z. B. Banken, Waffengeschäfte, Behörden, Museen, große Lagerhäuser und Büros, in denen sich wertvolle Geräte und Informationen befinden.

Zu den weiteren wichtigen Ankündigungen gehören:

NVR Netzwerk-Videorekorder

Neue Fibra-Geräte

KeyPad TouchScreen

FireProtect 2 АС

ManualCallPoint

Überlegene Produktlinie für Projekte

Ajax SIM

Einhaltung der weltweiten Brandschutznormen

Zusammenschaltung

Bereich-Ökosystem

Das fünfte Ajax Special Event untermauerte die zentrale Rolle der Ukraine bei der Gestaltung der Zukunft der Sicherheit. Die ukrainische Sicherheitsbranche tritt dem europäischen Club der Videoüberwachungshersteller bei, neben Schweden, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und jetzt auch der Ukraine.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=J86Phwb_9lw

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ajax-systems-prasentiert-cctv-produkte-grade-3-gerate-yale-integration-und-brandschutzverbesserungen-auf-dem-special-event-dein-bereich-deine-regeln-301963879.html