Bill Gates sieht den technologischen Vorsprung von NVIDIA schrumpfen, nachdem all diese Halbleiter von spezialisierten Firmen mit denselben Chip-Werkzeugen hergestellt werden. Der Aktienkurs von NVIDIA hat nach dem Hochlauf in der Zeitspanne von Mitte Oktober 2022 bis Mitte Juli 2023 eine Seitwärtsrange ausgebildet. Mittlerweile wird das Papier mit einem erwarteten KGV 2023/24 von aktuell 27,08 bewertet. Die Übertreibung manifestiert sich auch in den Verkaufspreisen. Manche KI-Chips von NVIDIA kosten mehr als 30.000 Dollar das Stück. Dies lockt Konkurrenten wie AMD, Amazon, Google oder auch Microsoft in den Markt. NVIDIAs Wachstumsstory war in der Vergangenheit beeindruckend, Exportverbote nach China und eine stärker werdende Konkurrenz wird aber ein Fortsetzen des Wachstums einbremsen. Mit einem Kursplus seit dem 13. Oktober 2022 von gut 280 Prozent ist das Papier bis dato sehr gut gelaufen. Eine Konsolidierung im Anschluss an die aktuelle Seitwärtsphase könnte nicht unwahrscheinlich sein. Wird der Supportbereich rund um den Wert 410,01 US-Dollar unterschritten, kommen auch Kurse von 349,60 US-Dollar in den Fokus.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: