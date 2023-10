Größter Abnehmer erneuerbarer Energien Amazon kündigt 39 neue Nachhaltigkeitsprojekte in Europa an - darunter zwei Offshore-Windparks in Deutschland

München (ots) -



- Mit einer Kapazität von mehr als 670 MW ist Amazon der größte private Abnehmer

erneuerbarer Energien in Deutschland

- In Europa hat Amazon mittlerweile eine Gesamtkapazität von mehr als 5,8 GW

saubere Energie

- Amazons Projekte für erneuerbare Energien haben in Europa wirtschaftliche

Investitionen in Höhe von 2,4 Milliarden Euro generiert und allein 2022 mehr

als 3.900 Arbeitsplätze geschaffen



Amazon hat heute bekannt gegeben, dass es 2023 in Europa in 39 neue Projekte für

erneuerbare Energien investiert hat. Diese Projekte, die sich auf neun

europäische Länder erstrecken, werden mehr als ein GW zusätzliche Kapazität in

die europäischen Stromnetze einspeisen. Amazon hat damit mehr als 160 Wind- und

Solarprojekte in 13 europäischen Ländern angestoßen. Sobald alle Projekte in

Betrieb sind, werden sie voraussichtlich 5,8 GW saubere Energiekapazitäten

bereitstellen. Das ist genug, um mehr als 5,4 Millionen deutsche Haushalte

jährlich mit Strom zu versorgen.