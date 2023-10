Highspot führt Highspot Copilot für Sales Enablement ein

Seattle (ots/PRNewswire) - Highspot bringt einen neuen generativen digitalen

KI-Assistenten auf den Markt. Der Assistent automatisiert, generiert, berät und

unterstützt Vertriebsteams bei allen Aktivitäten, um die Vertriebsproduktivität

zu steigern



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4003291-1&h=1850357093&u=https%3A%2F%2Fwww.h

ighspot.com%2F&a=Highspot , die Sales Enablement-Plattform zur Steigerung der

Vertriebsproduktivität, kündigte heute den Herbst-Launch 2023 an. Sie enthält

den Highspot Copilot, einen generativen digitalen Assistenten mit künstlicher

Intelligenz (KI), mit dem Unternehmen ihre Vertriebsteams schneller ausrüsten,

schulen, coachen und ihre Leistungen analysieren können. Diese neuen Funktionen

erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem die Akzeptanz von Highspot weltweit weiter

zunimmt. In den letzten 12 Monaten wurden mehr als 15 Millionen Nutzer über die

Plattform miteinander verbunden.





Unternehmen weltweit räumen der Vertriebsproduktivität Priorität ein, wodurchInvestitionen in das Sales Enablement begünstigt werden. Laut einer Studie vonGartner® ist "das Subsegment Sales Enablement im Jahr 2022 mit 35,7 % nach einemWachstum von 19,7 % im Jahr 2021 erneut stark gewachsen". (Market ShareAnalysis: CRM Sales Software, Worldwide, 2022, Okt. 2023 [Marktanteilsanalyse:CRM-Vertriebssoftware, weltweit]. Gartner ist eine eingetragene Marke undDienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften inden USA und international und wird in dieser Veröffentlichung mit Genehmigungverwendet. Alle Rechte vorbehalten.)Highspot beschleunigt die Einführung von Sales Enablement-Technologien durchneue generative KI- und Analysefunktionen sowie erweiterteTechnologieintegrationen, die den Kunden eine einheitliche Plattform für dieDefinition, Umsetzung und Messung ihrer strategischen Wachstumsinitiativenbieten. Benutzerfreundlichkeit, Governance und hohe Annahmeraten sind dieHauptgründe, warum sich Unternehmen wie Baker Tilly, Deluxe, Qualtrics, RitchieBros. und andere für den Umstieg auf Highspot entschieden haben."Die Produktivität des Vertriebs ist ein zentrales Thema in derUnternehmensführung, aber Sales Enablement stand bisher oft nicht zur Debatte",sagt Robert Wahbe, der CEO von Highspot. "Heute ändert sich das. HighspotCopilot integriert leistungsstarke und benutzerfreundliche Funktionen dergenerativen KI in unsere einheitliche Plattform, die in Kombination mit einerneuen Analysetiefe für die wichtigsten Erfolgsmetriken die Umsetzung vonGo-to-Market-Strategien in Vertriebserfolge ermöglicht."Highspot Copilot steigert die Geschwindigkeit und die Wirkung von