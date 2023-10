"Dass Israel den Terrorangriffen und dem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen ein für alle Mal die Grundlage entziehen will, ist legitim. Jedes Land wollte so handeln. Aber nun kommt es darauf an, wie Israel seinerseits Maß halten wird. Ein demokratischer Staat ist nicht mit einer Terrormiliz zu vergleichen. Er muss höhere Ansprüche erfüllen. Die Regierung von Benjamin Netanjahu muss in ihrem Krieg gegen die Hamas verhältnismäßig vorgehen und Zivilisten schützen. Für den eigenen Frieden."/yyzz/DP/he

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer