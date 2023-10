Langenfeld (ots) - Die Erbschaftsteuer kann gerade bei Immobilien zu unerwartet

hohen Zahlungen führen und damit den eigentlichen Wert des Erbes erheblich

schmälern. Oftmals muss dann das Elternhaus verkauft werden, um die Steuer

bedienen zu können. Doch es gibt Abhilfe. Eine Stiftung kann ein effizientes

Werkzeug sein, um Erbschaftsteuern zu minimieren und den Wert des Vermögens für

kommende Generationen zu bewahren.



"Stiftungen lohnen sich oft schon ab einem Vermögen von knapp einer Million Euro

- und da ist man bei den heutigen Immobilienpreisen schnell", betont Sascha

Drache, der als "Stiftungspapst" in der Branche bekannt ist. Nachfolgend verrät

er, wie eine Stiftung hilft, Werte zu bewahren und steuerlich besser dazustehen.





Eine hohe finanzielle Belastung durch die ErbschaftsteuerDie Erbschaftsteuer kann schnell zu einer finanziellen und emotionalen Belastungführen. Das wird an einem Beispiel deutlich: Ein Einfamilienhaus mit einemVerkehrswert von 800.000 Euro wird vererbt. Die Erbschaftsteuer variiert je nachVerwandtschaftsgrad und Freibeträgen, aber der Einfachheit kann man von einerdurchschnittlichen Erbschaftsteuerrate von 20 Prozent ausgehen. Das würde eineSteuerlast von 160.000 Euro bedeuten. Für viele Menschen ist es nicht einfach,eine solche Summe ohne den Verkauf der Immobilie aufzubringen.Hinzu kommen oft noch weitere Kosten wie Maklergebühren beim Verkauf, die leicht5 bis 7 Prozent des Verkaufswertes ausmachen können. Im schlimmsten Fall könntenalso weitere 56.000 Euro an Kosten anfallen, was die Gesamtkosten auf 216.000Euro treiben würde. Abgesehen von den rein finanziellen Aspekten gibt es oftauch eine emotionale Komponente. Das Familienheim ist mehr als nur einVermögenswert, es ist ein Ort voller Erinnerungen und Geschichte. Der Verkaufunter Zeitdruck kann also nicht nur finanziell, sondern auch emotional belastendsein.Die Stiftung als Alternative zu klassischen ErbregelungenEs ist also kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen nach Alternativen zutraditionellen Erbregelungen umsehen. Dabei rückt eine Lösung immer mehr in denFokus: die Gründung einer Stiftung. Eine Stiftung ist eine Organisation, diedazu dient, ein spezifisches Ziel zu erreichen. Dient dieses Ziel demAllgemeinwohl, handelt es sich um eine gemeinnützige Stiftung. Fördert dieStiftung nur Familienangehörige des Stifters, spricht man von einerFamilienstiftung. Im Kontext der Erbschaftsteuer ermöglicht die Stiftung,Vermögenswerte wie Immobilien so zu verwalten, dass sie dem Zugriff derErbschaftsteuer entzogen werden. Dies bewahrt nicht nur den finanziellen Wertdes Vermögens für zukünftige Generationen, sondern schützt auch den emotionalen