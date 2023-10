Wagenknecht beginnt mit Gründung eigener Partei

BERLIN (dpa-AFX) - Die Politikerin Sahra Wagenknecht hat offiziell mit der Gründung ihrer eigenen Partei begonnen. Der Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit" wurde gegründet, um eine neue Partei vorzubereiten", hieß es in einer am Montag in Berlin verteilten Erklärung./vsr/DP/jha