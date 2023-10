BASF: Laut JPMorgan ein Buy-Kandidat – jetzt rein in den Dividendentitel?

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Bewertung für die BASF-Aktie unverändert auf "Overweight" belassen. In einer aktuellen Branchenstudie äußerte der Analyst Chetan Udeshi die Einschätzung, dass das dritte Quartal für die meisten europäischen Chemiekonzerne erneut herausfordernd gewesen sein dürfte. Er wies dabei auf die anhaltend schwache Nachfrage und in einigen Fällen auch auf die schwächere Preisgestaltung hin. Andererseits scheine der "brutale" Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden, der in den letzten vier Quartalen zu beobachten war, nun nachzulassen oder möglicherweise sogar zu enden. Angesichts der sehr günstigen Bewertung des Sektors bekräftigte er auch seine positive Einschätzung der Branche.

BASF wird am 31. Oktober über seine Ergebnisse berichten. Im Vorfeld häufen sich die Sorgen um eine erneute Gewinnwarnung. Im Juli hatte der Chemieriese einen Gewinneinbruch um 76 Prozent verkündet. BASF ist bei Anlegern vor allem aufgrund der hohen Dividendenrendite beliebt. Im Jahr 2021 schüttete das Unternehmen etwa drei Milliarden Euro an seine Aktionäre aus, was etwa 3,40 Euro pro Aktie entspricht. Allerdings ist momentan unsicher, ob BASF in diesem Jahr den erforderlichen Cashflow dafür erreicht.