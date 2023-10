--------------------------------------------------------------

Zur Studie

https://ots.de/fXf0lX

--------------------------------------------------------------



München (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Digitale Medien-Abos erstmalig mit Verlusten: Wachstumspause oder Ende desBooms?- Generative AI begeistert aus dem Stand heraus: Fast 50 Prozent der Deutschenist die KI-Spielart bereits bekanntIst das Ende des Wachstums bei Streaming und Co. in Deutschland schon erreicht?Erstmals seit Beginn der Datenerhebung für den "Digital Consumer Trends Survey"von Deloitte ist der Anteil der Haushalte, in denen mindestens ein digitalesMedien-Abonnement genutzt wird, leicht zurückgegangen. Demnach beziehen indiesem Jahr 64 Prozent der Deutschen ein Video-on-Demand-Abo, das ist einProzentpunkt weniger als im Vorjahr. Ähnlich ist die Entwicklung beimMusik-Streaming: Hier ebbt der Anteil der Nutzenden ebenfalls um einenProzentpunkt auf nun 48 Prozent ab. Der digitale Zeitungskiosk büßt prozentualam meisten ein; nur noch 11 Prozent der Haushalte in Deutschland konsumierenkostenpflichtige digitale News und Magazine - ein Rückgang von dreiProzentpunkten im Vergleich zu 2022.Altersschere beim Streaming geht weiter auseinanderDiese Entwicklung lässt allen voran beim erfolgsverwöhnten Markt fürVideo-on-Demand (VoD) aufhorchen. Zwar legt die Verbreitung in den jungenAltersgruppen weiter zu und nähert sich mit inzwischen 88 Prozent bei den 18-bis 24-Jährigen der medialen Vollversorgung. Entscheidend für die Trendumkehr indiesem Jahr sind allerdings die spürbaren Rückgänge im mittleren Alterssegment:Lag der Anteil bei den 35- bis 44-Jährigen im vergangenen Jahr noch bei 80Prozent, sind es 2023 lediglich 75 Prozent. Rückläufig ist auch der Anteil derüber 65-jährigen Streamerinnen und Streamer: Nur etwas mehr als jeder Drittehält am eigenen VoD-Abonnement fest (Vorjahr: 36%). Wer kündigt, begründet denSchritt vor allem mit dem schmalen Geldbeutel: 60 Prozent finden die Angebote zuteuer, haben zu hohe Ausgaben für zu viele Abonnements oder sind durchgestiegene Kosten in anderen Bereichen zum Sparen gezwungen. AndereKündigungsgründe wie mangelnde Nutzung (22%) oder das Fehlen attraktiver Inhalte(16%) fallen deutlich weniger ins Gewicht."Obwohl die aktuellen Einbußen in der Verbreitung digitaler Medien-Abonnementsnoch moderat ausfallen, zeugen insbesondere die Befragungsergebnisse beiVideo-on-Demand von einer veränderten Marktdynamik", so Thomas Henkel , PartnerStrategy & Business Design TMT bei Deloitte. "Die Gewinnung neuer Kundinnen und