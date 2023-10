Neue Studie der Nationalbank zum Zahlungsverhalten privater Haushalte



Wien (APA-ots) - Die aktuellen Ergebnisse der von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) durchgeführten Zahlungsmittelumfrage zeigen, dass am Point-of-Sale (POS) in Österreich weiterhin am liebsten mit Bargeld bezahlt wird. Die repräsentativen Daten liefern Einblicke in das tatsächliche Zahlungsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher. Durchschnittlich haben sie 102 EUR Bargeld direkt in der Geldbörse, 2021 lag dieser Wert noch bei 95 EUR.



Die OeNB lässt regelmäßig eine bundesweit repräsentative Bevölkerungsbefragung zum Zahlungsverhalten privater Haushalte (Frauen und Männer ab dem 16. Lebensjahr) durchführen. Dabei wurden 2022/2023 1.400 Personen in einer Kombination aus persönlichen und Online-Interviews befragt, von denen 568 zusätzlich ein sogenanntes Zahlungstagebuch führten, in dem sie sämtliche Zahlungstransaktionen über den Zeitraum von sieben Tagen aufzeichneten. Dies ermöglicht einen sehr präzisen Blick auf das tatsächliche Zahlungsverhalten der Menschen in Österreich.