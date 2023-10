Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die Sorge immer weiter steigender Energiekosten sowie der Wunschnach Werterhalt der eigenen Immobilie durch energetische Sanierung beschäftigtviele Immobilienbesitzer. Heimkapital (http://www.heimkapital.de) , dieImmobilienplattform aus München, die unter anderem den Immobilien-Teilverkaufanbietet, setzt deshalb als erster Marktteilnehmer auf einen 360 Grad-Ansatz, umseine Kunden auf dem Weg zur energieeffizienten Immobilie eng zu begleiten.Immobilieneigentümer können gemeinsam mit Heimkapital über individuelleSanierungsfahrpläne Schritt für Schritt Maßnahmen definieren und umsetzen. Nebendem Fokus auf energetische Sanierung hat Heimkapital viele weitere wichtigeServices rund ums Haus eingeführt, die auf die Zielgruppe derImmobilieneigentümer ab 55 Jahren zugeschnitten sind.Heimkapital hat mit dem Immobilien-Teilverkauf die Möglichkeit geschaffen,Vermögen frei zu setzen und dabei weiterhin lebenslang in den eigenen vierWänden wohnen zu bleiben. Seit dem Start 2020 versteht sich Heimkapital alsvollwertiger Immobilienpartner und hat ein umfassendes Servicepaket für seineKunden eingeführt. Die Hauptbestandteile der Service-Offensive sind: unabhängigeBeratung zu vielen Themen rund ums Eigenheim, Zugang zu Expertennetzwerken,Fördermittelberatung sowie die Vermittlung von qualifiziertenInstallations-Partnern. Damit positioniert sich Heimkapital als professionellerPartner in allen Belangen rund um die eigene Immobilie. Die neuenServiceleistungen werden bereits seit einigen Wochen angeboten und sind starknachgefragt.Heimkapital versteht den Teilankauf von Immobilien als langfristigePartnerschaft, die weit über die reine Bereitstellung von Liquidität hinausgeht:"Eine Partnerschaft lebt von gegenseitiger Unterstützung in jeder Situation.Unsere Kunden wünschen sich Hilfestellung auf dem Weg zu einer altersgerechten,modernen und energieeffizienten Immobilie. So recht wissen Eigentümer nochnicht, was die geplanten gesetzlichen Regelungen mit sich bringen - vor allemältere Eigentümer sind mit dem Thema überfordert. Durch den Teilverkauf mitHeimkapital erhalten Kunden nun einen umfangreichen Service rund um die eigeneImmobilie und können durch finanzielle Unterstützung sowie unabhängige Beratunginklusive Fördertopf-Navigation die energetische Sanierung bewerkstelligen",erklärt Julia Miller, Geschäftsführerin bei Heimkapital.Heimkapital ermöglicht Zugang zu Produkten und HandwerksbetriebenWesentliche Herausforderungen für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewendesind neben einer umfassenden Maßnahmen- und Finanzierungsberatung die