Mit dieser Big Tech-Aktie gegen eine Rezession im kommenden Jahr absichern

Er verwies auf die vielfältigen Geschäftsbereiche des Unternehmens und sein stabiles Modell der Abonnementeinnahmen. Im Gegensatz zu stärker fokussierten Softwareunternehmen verfüge Microsoft über eine "vollständige geografische Abdeckung in allen vertikalen Branchen", so Keirstead. Das mache Microsoft weniger anfällig für Abschwünge in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Region.

Das Wirtschaftsteam der Investmentbank UBS prognostiziert für das kommende Jahr eine leichte Rezession in den USA, die die Aktienmärkte unter Druck setzen könnte. Microsoft könnte als defensiver Titel fungieren, wenn die USA im nächsten Jahr in eine leichte Rezession geraten, so UBS-Analyst Karl Keirstead. "Ich würde Microsoft definitiv eher als defensiv denn als zyklisch einstufen", zitiert CNBC Keirstead.

Microsoft stütze sich außerdem in hohem Maße auf wiederkehrende Abonnementeinnahmen und nicht auf "episodische Umsatzrealisierungsereignisse, die zusammen mit der Wirtschaft beeinträchtigt werden oder sich erholen können", fügte er hinzu. Darüber hinaus baue Microsoft seine Fähigkeiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz aggressiv aus. In den letzten Monaten hat das Unternehmen in teure Nvidia-GPU-Chips investiert, die KI-Workloads unterstützen. Keirstead ist jedoch davon überzeugt, dass sich diese Investitionen langfristig auszahlen werden, wenn die Kunden anfangen, Microsoft für die Nutzung seiner KI-Dienste zu bezahlen. Microsoft wird sein KI-Tool Copilot am 1. November zur Verfügung stellen.

Der UBS-Analyst geht davon aus, dass Microsoft außerdem überproportional profitieren werde, wenn die Zinssätze im Jahr 2024 sinken. Die starke Generierung von freiem Cashflow mache die Microsoft-Aktie weniger zinsempfindlich als einige ihrer Konkurrenten aus dem Technologiesektor, so Keirstead.

"Der Technologiesektor ist in der Regel relativ zinsempfindlich, so dass sich in einem Umfeld sinkender Zinsen viele Anleger auf den Technologiesektor konzentrieren werden. Ich denke, dass die umgekehrte Sensitivität gegenüber den Zinssätzen stärker ist als die Auswirkungen der Zinssätze auf den Cash-Bestand von Microsoft."

Keirsteads Kursziel von 400 US-Dollar impliziert das 44-fache des freien Cashflows im Jahr 2024, eine Prämie, die er "im Vergleich zur Peer Group für fair" hält. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um über 36 Prozent an Wert hinzugewonnen. Der Analystenkonsens impliziert ein Kurspotenzial von rund 21 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Microsoft wird am Dienstag den Quartalsbericht präsentieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion