Tesla als Autozulieferer: Milliardenschwere Gewinnquelle übersehen?

Teslas operative Gewinnmarge blieb mit 7,6 Prozent unter den von der Wall Street prognostizierten neun Prozent. CEO Elon Musk nannte als Grund die Belastung durch hohe Zinssätze und deren Druck auf die Wirtschaft, Autopreise und die Nachfrage.

Narayan merkte in seinem jüngsten Bericht an: "Die Anleger sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht." Er behauptet, dass der Fokus zu stark auf kurzfristigen wirtschaftlichen Hürden liege, die die gesamte Autoindustrie betreffen. Anleger übersähen dabei eine lukrative Möglichkeit: Tesla als Autozulieferer. "Wir denken, dass der Verkauf von Leistungselektronik, Batterien, Ladevorgängen und letztendlich Fahrerassistenzsoftware weitaus profitabler sein könnte", so Narayan.