Verantwortung richtig abgeben - 6 Tipps für Unternehmer und Geschäftsführer, wie sie ihre Mitarbeiter selbstständiger machen (FOTO)

Mannheim (ots) - Viele Unternehmer und Geschäftsführer kennen das frustrierende

Gefühl nur allzu gut: Ihre Mitarbeiter scheinen nicht in der Lage zu sein,

eigenständig zu denken, und sie müssen ihnen jeden noch so kleinen Schritt bis

ins kleinste Detail erklären. Anstatt sich auf ihr eigentliches Ziel zu

konzentrieren - nämlich sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und das

Wachstum ihres Unternehmens weiter voranzutreiben - verbringen sie ihre

wertvolle Zeit damit, Hand in Hand mit ihren Mitarbeitern zu gehen und ihnen

jeden Schritt mühsam zu erläutern.



"Schuld daran ist aber in der Regel nicht ihr Personal", sagt Katja Holzhey. "Es

liegt an den Leadern selbst, Verantwortungen gezielt und strukturiert auf andere

zu übertragen", so die Business-Mentorin. Nach über 18 Jahren Erfahrung in der

Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen weiß sie, dass sich

wichtige Aufgaben nur durch die richtigen Anreize und klare Vorgaben auf mehrere

Köpfe verteilen lassen.