Deutschlandweit Glasfaseranschluss dauerhaft für 0 EUR / Ab heute einfach und schnell mit der GIGA FIBER App (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - GIGA FIBER bietet ab sofort den kostenlosen Zugang zum

Internet der Zukunft mit Glasfaser für alle.



- Innovatives und einzigartiges Angebot am Telekommunikationsmarkt

- Für Privatpersonen, Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen

- Bis zu 250 Mbit/s Download (Upgrade optional)

- App löst gängige Verkaufspraktiken an der Haustür ab

- Maximale Vereinfachung und Digitalisierung der Anmeldung



Wer in Zukunft schnell, sicher und zuverlässig mit dem Internet verbunden sein

möchte, braucht Glasfaser. Wer Glasfaser haben will, lädt sich ab heute nur noch

eine einzige App herunter und kann sich mit wenigen Klicks für seinen 0 EUR

Internetanschluss anmelden.