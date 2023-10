High Tide eröffnet ein neues Canna Cabana-Geschäftslokal am ehemaligen Standort von Fire & Flower ...

CALGARY, ALBERTA, 23. Oktober 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – das aufstrebende und auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 101 Sage Valley Common NW in Calgary im kanadischen Bundesstaat Alberta heute mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 157. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada bzw. den 78. Geschäftsstandort in Alberta. In Calgary, der größten Stadt in Kanadas viertgrößter und reichster Provinz, befindet sich auch die Firmenzentrale von High Tide.