JPMORGAN stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 260 Franken belassen. Der Kauf eines neuartigen Mittels zur Behandlung von Darmerkrankungen mache zwar aus strategischer Sicht Sinn, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Wettbewerbslandschaft sei dies jedoch nur ein kleiner Pluspunkt./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 09:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 09:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 251,6EUR gehandelt.