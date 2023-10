Warsaw, Poland (ots/PRNewswire) - Fesselnde Einblicke in das Europa der

Nachkriegszeit und die bemerkenswerte Rettungsgeschichten des Holocaust in zwei

eindringlichen Ausstellungen, die in Bremen und Berlin stattfinden - eine Reise

durch die Geschichte, die Erinnerung und Solidarität in den Mittelpunkt stellt.



Das Europäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität (ENRS) präsentiert seine

Outdoor-Ausstellungen, "Nach dem Großen Krieg: Neues Europa 1918-1923", ab dem

6. Oktober auf dem Rudolf-Hilferding-Platz in Bremen. Die deutsch- und

englischsprachige Ausstellung ist bis zum 29. Oktober 2023 zu sehen.





Die Ausstellung umfasst die ersten fünf Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, eineZeit des Aufruhrs, in der politische, militärische, kulturelle, soziale undwirtschaftliche Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa kumulierten."Ziel dieser Ausstellung ist es, an die Ereignisse nach dem Ersten Weltkrieg zuerinnern, die Europa, insbesondere Mittel- und Osteuropa, mitgeprägt haben. Wirwollten die wiedererlangte Unabhängigkeit Polens in einem breiteren,internationalen Kontext einer Reihe anderer, manchmal freudiger, manchmaltrauriger oder tragischer Ereignisse zeigen, die auf vielen verschiedenen Ebenennicht nur die damalige Realität, sondern in erheblichem Maße auch unsere heutigeRealität prägten", sagt ENRS Direktor Rafal Rogulski.Mehr als 200 Archivdokumente in multimedialer Form - Fotos, Karten und Filme -ergeben zusammen mit vielen individuellen Zeugnissen ein komplexes undanschauliches Bild des damaligen Europas.Die nächste große ENRS-Ausstellung, "Zwischen Leben und Tod: Geschichten vonRettung während des Holocaust", wird am 17. Oktober eröffnet und kann bis zum15. Dezember an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlinbesucht werden.Die Ausstellung "Between Life and Death" stellt die individuellen Geschichtenvon Rettern und Geretteten gegenüber, erzählt Kriegsbiografien aus verschiedeneneuropäischen Ländern und zeigt sie in einem größeren historischen Kontext.Anstatt eine historische Erzählung zu präsentieren, rufen dieRettungsgeschichten während des Holocaust eine universelle Dimension hervor. Siekonzentrieren sich auf Mut und Integrität unter den widrigsten Umständen. DieAusstellung zeigt Unterstützung und Solidarität angesichts der grassierendenBarbarei, die Zeichen der Hoffnung für zukünftige Generationen sind. DasVerstecken oder Helfen von Juden in irgendeiner Weise wurde hart bestraft undführte je nach Land zu körperlicher Gewalt, Inhaftierung und in vielen Fällenzur Todesstrafe. Viele sahen passiv zu oder nutzten sogar die verzweifelte Lageder Juden aus, einige halfen jedoch selbstlos. Unter ihnen waren Menschen allersozialen Schichten: Fabrikarbeiter und Ärzte, Näherinnen und Aristokraten,Bauern und Diplomaten. Wir präsentieren eine fesselnde Reise durch dieGeschichte und stellen eine intime Sammlung persönlicher Erzählungen vor.Weitere Informationen zur Ausstellung "Nach dem Großen Krieg" finden Sie hier:http://www.enrs.eu/afterthegreatwarWeitere Informationen zu "Between Life and Death" finden Sie unter:http://www.enrs.eu/between-life-and-deathPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2254458/ENRS.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/erleben-sie-europas-vergangenheit-enrs-ausstellungen-enthullen-beeindruckende-geschichten-301964236.htmlPressekontakt:+48 500 395 489,magdalena.zelazowska@enrs.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164817/5632067OTS: European Network Remembrance and Solidarity