Imposante Zwischenrally vor Fortsetzung

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold zauberte in den letzten Tagen und Wochen eine imposante Zwischenrally auf das Börsenparkett. Diese hat nun allerdings einen eminent wichtigen Widerstandsbereich erreicht. Setzen mit Erreichen des Widerstands nun Gewinnmitnahmen ein oder kann die Aktie den Deckel heben und einen weiteren Befreiungsschlag landen?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Barrick Gold (03.10.) hieß es unter anderem noch „[…] Wichtige Unterstützungen wurden unterschritten. Vor allem der Verlust der wichtigen Unterstützung von 15,5 US-Dollar schmerzt aus charttechnischer Sicht. Das daraus resultierende Verkaufssignal brachte neues Abwärtsmomentum in die Kursentwicklung. Im Ergebnis läuft Barrick Gold nun die wichtigen 14 US-Dollar an. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 13 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Sollte es auch noch unter die 13 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden. Kurzum. Die Belastung aus sinkenden Goldpreisen und hohen Ölpreisen (Stichwort Produktionskosten) setzt auch Barrick Gold zu. Auf der Unterseite könnte es nun bis auf 13 US-Dollar gehen. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Comeback der Aktie oberhalb von 15,5 US-Dollar das Chartbild aufhellen.“



Anfang Oktober bot sich im Goldsektor noch ein anderes Bild. Der Goldpreis korrigierte. Kurzzeitig sah es hier so aus, als ob das Edelmetall auch die 1.800 US-Dollar würde aufgeben müssen. Mit einem Verlaufstief von 1.809 US-Dollar näherte sich Gold damals bedenklich dieser Unterstützung. Der schwache Goldpreis führte zu einer knackigen Korrektur bei den Produzentenaktien.

Barrick Gold musste damals kräftig Federn lassen. Die Aktie lief mit großer Vehemenz den Unterstützungsbereich von 14 US-Dollar an. Die damals zu beobachtende Abwärtsdynamik ließ nicht viel Gutes erwarten. Doch Barrick Gold drehte im entscheidenden Moment nach oben ab und lancierte eine Erholung. Unterstützung kam vom Goldpreis, der infolge der geopolitischen Spannungen in den Rallymodus schaltete.

Kurzum: Spätestens mit dem Comeback oberhalb von 15,5 US-Dollar erlangte die Erholung Relevanz. Nun nimmt Barrick Gold den Widerstandsbereich 16,8 US-Dollar ins Visier. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte eine Bewegung in Richtung 18 US-Dollar forcieren. Allerdings sollten nach der kapitalen Zwischenrally auch Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Solange sich etwaige Gewinnmitnahmen oberhalb von 15,5 US-Dollar abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.