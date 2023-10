Aktie muss nun nachsetzen

Die Erholung, die in den letzten Handelstagen zu beobachten war, ist mit Erreichen eines markanten Widerstands ins Stocken geraten. Hecla Mining muss nun nachsetzen, um die Aufwärtsbewegung wieder ins Laufen zu bringen.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (07.10.) sah das noch ganz anders aus. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Nach dem Verlust der 4 US-Dollar droht nunmehr eine Ausdehnung der Bewegung auf 3,4 US-Dollar. Hier befindet sich eine vermeintlich stark ausgebaute Unterstützung. Vor dem Hintergrund der überverkauften Lage könnte es ausgehend von den 3,4 US-Dollar zu Gegenbewegungen kommen. Diese erlangen jedoch erst Relevanz, sollten sie Hecla Mining über die 4 US-Dollar führen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für die Aktie unter die 3,4 US-Dollar gehen. In diesem Fall würden weitere Abgaben in Richtung 3,0 US-Dollar drohen.“

Hecla Mining drehte noch vor dem Erreichen der 3,4 US-Dollar nach oben ab. Somit konnte auch eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 3,0 US-Dollar noch einmal abgewendet werden. Die Erholung bei Gold und Silber befeuerte den Aktienkurs des Gold-Silberproduzenten. Hecla Mining konnte zügig die eminent wichtige Marke von 4 US-Dollar zurückerobern.

Der obere Chart macht allerdings deutlich, dass sich Hecla Mining noch immer in einer aus charttechnischer Sicht prekären Lage befindet. Ein erster Versuch, den Widerstand bei 4,7 US-Dollar (unter anderem markantes Zwischenhoch von Ende August) zurückzuerobern, scheiterte krachend. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie zur Umkehr. Hecla Mining muss nun aufpassen, dass der Rücksetzer nicht weiter Fahrt aufnimmt. Vor diesem Hintergrund wäre die erfolgreiche Verteidigung der 4,0 US-Dollar außerordentlich wichtig.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Hecla Mining muss über die 4,7 US-Dollar und sollte tunlichst nicht unter die 4,0 US-Dollar zurücksetzen.