Köln (ots) - Am Dienstag, dem 17. Oktober hieß es - nach bestandenen Prüfung -

für die 179 ehemaligen Auszubildenden, Dualen Student:innen,

Nachwuchsförderprogrammler:innen, Trainees und Teilnehmenden des

Abiturientenprogramms feiern auf der großen Absolventenfeier. In einem Kölner

Freizeitpark wurde mit gutem Essen, Party und Achterbahnfahren die Leistung der

Absolvent:innen honoriert. Alle jungen Leute werden dem Unternehmen toom auch

weiterhin treu bleiben.



Aufregende Jahre liegen hinter den diesjährigen toom Absolvent:innen. Jahre

voller neuer Herausforderungen, neuem Wissen und neu erlernten Fähigkeiten.

Insgesamt 179 Nachwuchskräfte haben es geschafft, ihre Ausbildung erfolgreich

abzuschließen. Diese aufregende Zeit wurde nun mit einer standesgemäßen

Absolventenfeier gekrönt.





Die toom Geschäftsführer ehrten auf der Bühne jeden Absolventen, bevor es zurfast schon symbolischen Achterbahnfahrt in den Park ging. Bei reichhaltigemEssen und Musik konnten die Absolvent:innen ihre Ausbildung anschließendgebührend feiern. Und auch der nächste Tag stand ganz im Zeichen desNervenkitzels: So hatte toom alle Absolventen zu einem weiteren Tag in denFreizeitpark eingeladen, bevor es für alle ehemaligen Auszubildenden imUnternehmen toom weitergeht.Nachwuchsförderung wird bei toom großgeschriebenAusbildungsmöglichkeiten bei toom gibt es viele: So ist neben der Ausbildung zurKauffrau/Kaufmann im Einzelhandel mit Schwerpunkt Verkauf oder Logistik, aucheine Laufbahn in der Zentrale in Köln im Bereich Büromanagement, Groß- undAußenhandel, Informatik, Immobilien und E-Commerce möglich. Zudem ist dasAbiturientenprogramm von toom eine ideale Alternative zum Studium. Mit demProgramm bietet das Unternehmen seinen Azubis die Perspektive dieMarktleiter:innen von morgen zu werden. Und es gilt immer eine Übernahmegarantiebei guter Leistung.Mehr Informationen finden Sie unter toom.de/karriere.Über toom:Mit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt undKlee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 3,1Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschenBaumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftlicheREWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschlandund Europa. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von84,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom dasZertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einerInitiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeberzukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden inunterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:mailto:daria.ezazi@rewe-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60444/5632073OTS: toom Baumarkt GmbH