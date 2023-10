Aktie vor den Zahlen

Wenige Tage vor Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen entwickelt die Aktie des US-amerikanischen Ölgiganten ConocoPhillips Zug nach oben. Das sah zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (05.10.) noch ganz anders aus. Damals dominierte ein veritables Korrekturszenario das Handelsgeschehen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]ConocoPhillips kann sich der aktuellen Gemengelage aus korrigierenden Ölpreisen und wankenden Aktienmärkten nicht entziehen. Der Verlust der 120 US-Dollar öffnete der Aktie die Tür in Richtung 115 US-Dollar. Doch auch diese Unterstützung scheint nicht zu halten. Damit rücken nun die 200-Tage-Linie sowie die Unterstützung von 110 US-Dollar in den Fokus. Ein Rücksetzer unter die 110 US-Dollar würde der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 105,5+ US-Dollar eröffnen. Kurzum. ConocoPhillips ist aus charttechnischer Sicht angezählt. Die obere Trendumkehr scheint vollzogen. Um dem aktuellen Rücksetzer den Schwung zu nehmen, bedarf es eines raschen Vorstoßes über die 120 US-Dollar. Ein Bruch der 110 US-Dollar würde die Ölaktie hingegen weiterhin in Bedrängnis bringen.“

Die Aktie des Ölproduzenten setzte in der Folgezeit zwar noch einmal unter die 115 US-Dollar, doch zur befürchteten Ausdehnung der Bewegung in Richtung 110 US-Dollar kam es nicht. Vielmehr drehte ConocoPhillips im Bereich der 200-Tage-Linie wieder nach oben ab.

Die 200-Tage-Linie fungierte hierbei als ein Sprungbrett. Die Aktie lancierte ausgehend von der 200-Tage-Linie eine veritable Zwischenrally. Mit der Rückeroberung der Marke von 120 US-Dollar stieß ConocoPhillips die Tür in Richtung 125 US-Dollar auf. Derzeit attackiert die Aktie die 125 US-Dollar.

Kurzum. ConocoPhillips hat nunmehr die Chance, mit einem Sprung über die 125 US-Dollar die Aufwärtsbewegung in Richtung 130 US-Dollar oder gar in Richtung 135 US-Dollar voranzubringen. Mit dem Einsetzen von Gewinnmitnahmen ist allerdings jederzeit zu rechnen. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer auf 120 US-Dollar begrenzt. Bei einem Rücksetzer unter die 120 US-Dollar wäre aber Obacht geboten. ConocoPhillips hat die Veröffentlichung der Q3-Daten für den 2. November angekündigt.