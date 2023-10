PERI 3D Construction setzt Deutschlands erstes öffentlich gefördertes Mehrfamilienhaus im 3D-Druckverfahren um / Ministerin Scharrenbach besucht die 3D-Druckbaustelle (FOTO)

Lünen (ots) - Ein neuer Meilenstein im 3D-Betondruck: In der

nordrhein-westfälischen Stadt Lünen entsteht Deutschlands erstes öffentlich

gefördertes Mehrfamilienhaus im 3D-Druckverfahren. Erstmals wird das innovative

Bauverfahren mit den Bedingungen der öffentlichen Wohnraumförderung verbunden.



Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes

Nordrhein-Westfalen fördert das Bauprojekt der Wohnungsbaugesellschaft Lünen zum

einen mit 400.000 Euro aus der landeseigenen Förderung "Innovation in der

Bauwirtschaft". Zum anderen stellt das Ministerium aus dem Programm der

öffentlichen Wohnraumförderung rund 1,3 Millionen Euro bereit. Entsprechend der

Wohnraumförderbestimmungen wird der Quadratmeter-Preis für die Miete bei maximal

6,00 Euro pro Quadratmeter liegen. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt liegen

bei rund 1,9 Millionen Euro. Das Gebäude soll im Oktober 2024 bezugsfertig sein.





"Mit dem ersten öffentlich geförderten Mehrfamilienhaus bringen wir inNordrhein-Westfalen bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen unter ein Dach. Mitunseren 3D's für die Zukunft des Bauens - digital, dynamisch, druckfertig -ermöglichen wir mehr Wohnraum für Menschen mit kleinem Geldbeutel. Alleinnovativen Dinge sind drei: Erst das Einfamilienhaus im Beckum, danach dasVereinsheim in Nordkirchen und jetzt das öffentlich geförderte Mehrfamilienhausin Lünen - alle drei Gebäudetypen aus dem 3D-Drucker sind als erstes inNordrhein-Westfalen entstanden. Damit ist und bleibt Nordrhein-WestfalenVorreiter in Deutschland. Mit dem Pionierprojekt in Lünen zeigen wir, dassöffentlicher Wohnungsbau trotz dieser herausfordernden Zeit schnell, modern undnachhaltig entstehen kann. Nordrhein-Westfalen setzt Maßstäbe beim Bauen undmacht weiter Druck für mehr bezahlbaren Wohnraum", sagt Ina Scharrenbach,Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des LandesNordrhein-Westfalen.Die Umsetzung erfolgt durch PERI 3D Construction - für die Pioniere im3D-Baudruck ist es in diesem Jahr bereits das dritte Bauprojekt allein inDeutschland."Wir freuen uns, wieder unter Beweis stellen zu können, wie schnell, effizientund ressourcenschonend der 3D-Drucker Wohnraum erschaffen kann und welchePotenziale sich auch im Mehrfamilienhaus-Segment eröffnen. Wir sind überzeugt,dass die Technik schon heute bereit für den breiten Einsatz auf der modernenBaustelle ist", so Dr. Fabian Meyer-Brötz, Geschäftsführer der PERI 3DConstruction GmbH. Für das Unternehmen ist die Förderung ein wichtiges Signal an