Regensburg (ots) - Der Immobilienmarkt hat sich gewandelt: Aufgrund von hohen

Zinsen gibt es immer weniger Käufer - Immobilienunternehmer bleiben damit auf

ihren Objekten sitzen. Hans Schneider ist der Gründer und Geschäftsführer der

Schneider Marketing GmbH, mit der er sich auf Performance-Marketing für die

Immobilienbranche spezialisiert hat. Über digitale Kanäle sorgt der Experte

mithilfe von moderner Software und KI-Tools dafür, dass seine Kunden verlässlich

zu neuen Objekten und Käufern finden. Hier erfahren Sie, wie es

Immobilienunternehmen gelingt, trotz hoher Zinsen und wirtschaftlicher

Unsicherheit in den schwarzen Zahlen zu bleiben.



Der Immobilienmarkt erlebt aktuell ein Rekordtief: Während überall die Preise

fallen, scheuen sich potenzielle Käufer aufgrund der hohen Zinsen und der

wirtschaftlichen Unsicherheit davor, neue Immobilien zu erwerben. Für Makler,

Projektentwickler, Bestandshalter und andere Unternehmer im Immobiliengeschäft

stellt dies ein schwerwiegendes Problem dar. "Je länger Immobilienunternehmer

ihren Bestand nicht absetzen können, desto größer wird auch das Umsatzdefizit",

erklärt Hans Schneider, Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH.





Besonders Firmen mit großem Bestand sind davon stark betroffen. Dennoch bestehtein Ausweg aus dieser prekären Lage. "Es gibt durchaus noch Käufer, die auch indiesem Markt in der Lage sind, eine Immobilie zu finanzieren. Diese müssenjedoch gezielter als zuvor angesprochen werden, um sie zum Kauf zu bewegen", soder Experte weiter. Als Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH, einerPerformance-Marketingagentur für die Immobilienbranche, weiß Hans Schneidergenau, wie sich diese potenziellen Immobilienkunden finden lassen und an welchenObjekten sie interessiert sind. Was Immobilienunternehmen tun können, um trotzangespannter Marktlage Absatz zu generieren, hat Hans Schneider im Folgendenzusammengefasst.Investoren und Einkommensstarke im Fokus der VerkäuferVier Prozent - so hoch ist derzeit der durchschnittliche Zinssatz für dieImmobilienfinanzierung. Hinzu kommt allerdings bei Annuitäten- undTilgungsdarlehen auch noch ein Tilgungssatz von rund zwei Prozent. Dadurch wirdes vielen derjenigen, die vor einigen Jahren problemlos hätten kaufen können,unmöglich, jetzt noch eine Finanzierung für eine Immobilie zu bekommen.Durch die hohen Zins- und Tilgungssätze fallen somit Personen aus der mittlerenEinkommensklasse nahezu vollständig als Käufer weg. Unternehmen, die ihreImmobilien absetzen wollen, haben also gar keine andere Wahl, als an Kunden zuverkaufen, die finanziell besser dastehen. Interessant sind dabei insbesonderediejenigen, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen oder ein signifikantes