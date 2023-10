Wirtschaft Dax sackt am Mittag weiter ab - Stimmung in Autobranche schlecht

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine Verluste am Mittag weiter ausgebaut. Um 12:30 Uhr stand der Index bei 14.675 Punkten und damit 0,8 Prozent im Minus - und das nach einem am Morgen zunächst freundlichen Start.



"Die Prognosesenkung von VW am vergangenen Freitag nach Handelsschluss liegt den Investoren noch schwer im Magen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow den Handel. "Die Marktteilnehmer sehen insgesamt nachhaltige Margenrückgänge und rückläufige Absatzzahlen im Automotive-Sektor. Mit VW hat nun der zweite große Autobauer im EV-Sektor nach Tesla eher Moll-Töne angeschlagen."