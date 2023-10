Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bruchsal (ots) - Um sich von seiner Konkurrenz abzugrenzen, ist qualitativesMarketing heute unumgänglich. Doch noch immer fällt es Inhabern von Software-und IT-Unternehmen schwer, dieses für sich umzusetzen. In der Folge sinken dieAufträge, obwohl die Unternehmen mit ihrer jahrelang aufgebauten Expertisequalitative Dienstleistungen anbieten. Für Abhilfe sorgen Maximilian Feldengutund Luca Seitner. Als Gründer der MEDIALIFT GmbH helfen sie ihren Kunden dabei,sich sichtbar am Markt zu positionieren und sich so von ihren Mitbewerbernabzugrenzen. Wie wichtig es für Unternehmen ist, neue Marketingmethodenanzuwenden und wie dies im Detail gelingt, erfahren Sie hier.Software- und IT-Unternehmen befinden sich in einem Verdrängungswettbewerb, deres essenziell macht, am Markt präsent zu sein. Doch durch sporadisches Marketingund dadurch aufkommende Schwierigkeiten im Vertrieb werden keine zielführendenLeads generiert. Einigen Unternehmen fällt es außerdem schwer, die richtigenAnsprechpartner der Firmen zu finden, die sie adressieren wollen. All das führtzu einer fehlenden Planungssicherheit im Unternehmen und zu wenig Sichtbarkeitauf dem Markt. Die Konsequenz: Es werden kaum Aufträge abgeschlossen, selbstwenn der Erstkontakt gut verlief. Denn wenn ein Unternehmen nicht durch eineansprechende Webseite von seiner Leistung überzeugen kann, ist der Kundeverunsichert und zögert. Im schlimmsten Fall wird sogar die Seriosität desUnternehmens in Frage gestellt. Doch was können IT- und Softwareunternehmen anihren Strukturen verändern, um dem Konkurrenzdruck standzuhalten und sich amMarkt hervorzutun? "Die wirtschaftliche Lage ist uns allen bewusst, doch diesezu beschönigen ist nicht zielführend. Stattdessen muss die Situation akzeptiertund diese für sich genutzt werden", so Maximilian Feldengut, Geschäftsführer derMEDIALIFT GmbH, die als Spezialdienstleister für Software und IT-Unternehmentätig ist."Was sich viele Software- und IT-Unternehmen dabei nicht bewusst sind: Sie sindtrotz Wirtschaftskrise in einer starken Position. Ihre Angebote sind genau jetztkein Nice-to-have, sondern eine absolute Notwendigkeit", fügt seinGeschäftspartner Luca Seitner hinzu. Gemeinsam mit ihrem Team haben sie es sichzur Aufgabe gemacht, qualitative und individuelle Marketingstrategien für IT-und Softwareunternehmen zu entwickeln. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dassUnternehmen den branchenweit steigenden Bedarf an digitalen Lösungen nutzenmüssen. Wie das im Einzelfall gelingt und worauf dabei zu achten ist,