Aktien des US-Chemieunternehmens Dow mussten in den letzten Wochen sehr empfindliche Verluste einstecken, nach einem zunächst erfolgreichen Ausbruch über einen mittelfristigen Abwärtstrend kehrte das Wertpapier in diesen zurück, womit nun ein klares Fehlsignal aus Sommer übrig geblieben ist. In der Folge könnten nun weitere Verluste anstehen und das Papier auf den tiefsten Stand seit Mai dieses Jahres drücken. Verstärkt wird dieser Effekt auch durch die breite Abgabebereitschaft der Investoren in den USA.

Jahrestiefs im Visier