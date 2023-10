Die Anleihemärkte folgen offenbar dem US-Anleihemarkt. Dort ist die Rendite für zehnjährige Anleihen erstmals seit 2007 über fünf Prozent gestiegen. Die Renditen der US-Anleihen setzten so ihren jüngsten Höhenflug fort. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt zwar Signale für künftig unveränderte Leitzinsen gegeben. Laut Notenbankchef Jerome Powell nimmt der deutliche Renditeanstieg der Fed einen Teil ihrer Arbeit ab.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag deutlich gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,53 Prozent auf 127,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,96 Prozent. In allen Ländern der Eurozone stiegen die Renditen.

An den Finanzmärkten sind jüngste diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel etwas stärker in den Fokus der Anleger gerückt, was für eine geringere Nachfrage nach vergleichsweise sichere Anlagen wie Bundesanleihen sorgte.

"Zum Wochenstart schöpfen die Kapitalmärkte ein klein wenig Hoffnung aus dem Umstand, dass die Lage im Nahen Osten über das Wochenende nicht allzu sehr eskaliert ist", heißt es in einem Marktkommentar von Anleiheexperten der Dekabank.

Nach wie vor bleibt die Sorge über eine Eskalation des Kriegs im Nahen Osten auf andere Länder aber ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Eine weitere Verschärfung des Konflikts dürfte die als sicher geltenden Anleihen stützen.

Konjunkturdaten dürften die Märkte kaum bewegen. Am Nachmittag stehen lediglich Zahlen zum Verbrauchervertrauen aus der Eurozone auf dem Kalender. In den USA werden keine wichtigen Daten veröffentlicht./jsl/jkr

