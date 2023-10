Prominente Gäste zu Gast bei benuta / Teppich-Onlineshop benuta launcht neue Markenwelt (FOTO)

Köln (ots) - Am Freitag (20. Oktober 2023) zelebrierte der Teppich-Onlinehändler

benuta den Launch seiner neuen Markenwelt in der Villa Boisserée in Köln. Unter

dem Motto "Vielfalt feiern" präsentierte das Bonner Unternehmen seine Marken

benuta Nest, benuta Pure, benuta Finest, benuta Pop und Lytte. Das Event

beeindruckte mit aufwändigen Raum-Installationen, einer prominenten Gästeliste

sowie einem spannenden Tufting-Workshop und einem exquisiten Dinner.



Am 20. Oktober 2023 verwandelte sich die prachtvolle Villa Boisserée in Köln in

eine inspirierende Welt aus Farben, Texturen und Designs: Der erfolgreiche

E-Commerce-Händler benuta enthüllte im Rahmen eines beeindruckenden Launchevents

seine neuen Marken benuta Nest, benuta Pure, benuta Finest, benuta Pop und

Lytte. Mit deren Einführung bedient benuta - ganz nach dem Motto des Events

"Vielfalt feiern" - die vielfältigen Bedürfnisse, Werte und Wünsche seiner

Kund*innen.