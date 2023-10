Mathis FitLife GmbH Innovatives Fitnessunternehmen wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Rankweil (ots) - Die Mathis FitLife GmbH, eines der am schnellsten wachsenden

Fitnessunternehmen in ganz Österreich, überzeugt vor allem mit ihrer innovativen

Art der Kundenbetreuung und des Marketings, was ihr einen starken Marktvorteil

verschafft und das kontinuierliche Wachstum unterstützt. Aus diesem Grund sucht

das Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter.

Besonders für den Vertrieb, administrative Tätigkeiten und die Medienproduktion

wird Verstärkung benötigt. Fitness- und Ernährungstrainer sind ebenso gefragt,

um das Coaching-Team zu verstärken.



Gesellschafter Simon Mathis: "Viele Unternehmer möchten gerne abnehmen, haben

jedoch schlichtweg nicht die Zeit, die es bräuchte, um ihre anfänglichen

Bemühungen eigenständig durchzuziehen. Daher nimmt das Interesse an unserer

Dienstleistung kontinuierlich zu. Um der hohen Nachfrage auch in Zukunft gerecht

werden zu können, möchten wir unser Team nun baldmöglichst um mehrere neue

Mitarbeiter erweitern, die gemeinsam mit uns unsere Mission vorantreiben

möchten."