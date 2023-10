"Bühne frei" für digitale Gesundheitsinnovationen mit Zukunft bei der MEDICA 2023 So gelingt die medizinische Versorgung zuhause!

Düsseldorf (ots) - Hundert Start-ups und mehr als 120 fachlich hochkarätige

Speaker: Das sind nur die "nackten" Zahlen, mit denen das diesjährige MEDICA

CONNECTED HEALTHCARE FORUM (https://www.medica.de/mchf1) als etablierter

Programmbestandteil der mit mehr als 5.200 beteiligten Unternehmen weltführenden

Medizinmesse MEDICA 2023 (https://www.medica.de) in Düsseldorf vom 13. bis 16.

November aufwarten wird. Doch die Agenda des Forums (in Messehalle 12) hat auch

inhaltlich viele Highlights zu bieten. Dazu zählen zum Beispiel die Finale von

zwei Start-up-Wettbewerben: Bei der 12. MEDICA START-UP COMPETITION

(https://www.medica.de/mac1) geht es am Dienstagnachmittag (14.11., ab 15 Uhr)

um die gesamte Bandbreite an Innovationen für den Healthcare-Bereich: von

Künstlicher Intelligenz (KI), über Health-Apps, Lösungen für die Labordiagnostik

bis hin zu medizinischer Robotik. Erstmals in diesem Jahr neu hinzugekommen ist

die Kategorie "Nachhaltigkeit". Der 15. `Healthcare Innovation Worldcup´ setzt

den Akzent dagegen am Montagnachmittag (13.11., ab 13 Uhr) bereits auf

intelligente "Internet of Medical Things"-Lösungen (IoMT) wie z. B. digitale

Biomarker, smarte Pflaster oder vernetzbare Wearables.