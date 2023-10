Microsoft, Alphabet und Co, – jetzt gilt es

In der anlaufenden Berichtssaison müssen die Unternehmen Farbe bekennen, ob sie ihre Jahresziele erreichen. Allerdings steht noch viel mehr auf dem Spiel. Daniel bespricht unsere Herangehensweise bei DAX 14.600 Punkten im Video - hier zu sehen… Das Video ist Teil unserer täglichen Marktbetrachtung und unserer Musterdepots, die Sie hier abonnieren können.

Trotz kurzfristiger Rückschläge hatten Anleger seit 2009 fast durchweg Grund zur Freude. Gut 13 Prozent durchschnittliche Rendite pro Jahr stehen für den S&P 500 zu Buche – eine weit überdurchschnittliche Performance. Nur in der jüngeren Vergangenheit lief es nicht mehr ganz so rund. „Seit nunmehr 443 Handelstagen hat der amerikanische Leitindex kein neues Rekordhoch mehr erreicht. Das ist die längste Durststrecke seit 14 Jahren“, erklärt Norbert Betz, Leiter der Handelsüberwachung der Börse München/gettex. Schaut man weiter zurück, gab es seit der schweren Weltwirtschaftskrise 1929 nur sieben andere Leidenszeiten mit einer solchen Länge. Dennoch befindet sich der Markt in Sichtweite seines Allzeithochs. Betrachtet man vergleichbare Fälle, so dauere es im Mittel nur knapp vier Monate, bis die Sektkorken wieder knallten, so Betz.