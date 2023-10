voestalpine neemt Torri S.P.A. over en versterkt zijn marktpositie op het gebied van opslagsystemen. (FOTO)

Linz (ots) - Het voestalpine-dochterbedrijf NEDCON, met hoofdkantoor inDoetinchem (Nederland) en sinds 2004 lid van de Metal Forming Division, is aldecennia lang aanbieder van innovatieve opslagsysteemoplossingen. Met deacquisitie van magazijnspecialist Torri S.P.A. uit Vicenza (Italië) bouwt deonderneming nu haar positie in dit veeleisende segment verder uit.Met een jaarlijkse omzet van circa 75 miljoen euro en zo'n 135 medewerkers,produceert en monteert Torri S.P.A. al meer dan 50 jaar hoogwaardigestellingsystemen en magazijnplatformen voor uiteenlopende industriëletoepassingen. Het bedrijf bekleedt zo een leidende positie in Zuid-Europa. Totde range producten behoren zowel manuele als ook automatische opslagsystemen,waarbij tevens op maat uitgewerkte oplossingen voor individuele klanten wordengeleverd. "De uitgebreide en jarenlange expertise van Torri S.P.A. op het vlakvan stellingoplossingen vormt de ideale aanvulling op het bestaande aanbod aanproducten en diensten van de NEDCON-groep. Met deze overname kunnen wij onzestrategie - complexe opslagsystemen aanbieden uit eigen huis van ontwikkelingtot en met de montage - consequent voortzetten. Enerzijds kunnen wij zodoende deZuid-Europese markt nog beter bedienen, anderzijds profiteren ook onze bestaandeklanten hiervan", zegt Peter Schwab, lid van de raad van bestuur van voestalpineAG en hoofd van de Metal Forming Division.Eigen productontwikkelingDe NEDCON-groep, met hoofdkantoor in Nederland en vier vestigingen in Europa ende Verenigde Staten, biedt werk aan een 500-tal mensen. Opslagsystemen vanNEDCON worden bijvoorbeeld toegepast in de volautomatische distributiecentra vanbekende webwinkels, postorderbedrijven en supermarkten. De producten wordenvolledig in eigen huis ontwikkeld. In het zogenaamde "NEDCON Test Department",dat uniek is in de branche, worden de systemen continu getest en worden nieuweproducten ontwikkeld door middel van fast prototyping.Metal Forming DivisionDe Metal Forming Division is het competentiecentrum van voestalpine voorhoogontwikkelde profiel-, buis- en precisiebandstaalproducten, oplossingen inopslagtechniek en montageklare systeemcomponenten uit pers-, stans- enrolgeprofileerde onderdelen. Met de voor de branche unieke combinatie vanmateriaalexpertise en verwerkingscompetentie en een wereldwijde aanwezigheid isdeze divisie de voor de hand liggende partner van innovatie- enkwaliteitsgeoriënteerde klanten. De divisie heeft ongeveer 11.900 mensen indienst en werkt voor bijna alle Europese autofabrikanten. In haar boekjaar2022/2023 boekte de divisie een omzet van 3,9 miljard euro en eenbedrijfsresultaat (ebitda) van 375 miljoen euro.De voestalpine-groepvoestalpine is een in de hele wereld leidende staal- en technologiegroep met eengecombineerde materiaal- en verwerkingscompetentie. De internationaal actievebedrijvengroep telt ongeveer 500 groepsbedrijven en -vestigingen in meer dan 50landen op de vijf continenten. Hij is sinds 1995 genoteerd aan de Beurs vanWenen. Met zijn kwalitatief hoogwaardige product- en systeemoplossingen behoortvoestalpine tot de leidende partners van de auto- en huishoudtoestellenbrancheen van de luchtvaart- en olie- en gassector. Bovendien is de groepwereldmarktleider op het gebied van spoorweginfrastructuursystemen,gereedschapsstaal en speciale profielen. voestalpine zet zich in voor dewereldwijde klimaatdoelstellingen en volgt met greentec steel een welomlijndplan voor de decarbonisatie van de staalproductie. In zijn boekjaar 2022/2023realiseerde de grope bij een omzet van 18,2 miljard euro een operationeelresultaat (ebitda) van 2,5 miljard euro en had het wereldwijd circa 51.200medewerkers in dienst.Meer informatie:voestalpine AGMag. Peter Felsbach, MASHead of Group Communications/Groepswoordvoerdervoestalpine-Strasse 14020 Linz (Oostenrijk)T. +43/50304/15-2090mailto:peter.felsbach@voestalpine.comhttp://www.voestalpine.comExtra content: http://presseportal.de/pm/60326/5632183OTS: voestalpine AGISIN: AT0000937503

