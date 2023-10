Lila Bäcker stellt Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung.

Die Unser Heimatbäcker Holding, die als Lila Bäcker firmiert, hat Filialen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Produziert wird in Pasewalk und Neubrandenburg, Logistikzentren gibt es zusätzlich in Gägelow bei Wismar und Großbeeren bei Berlin.

Wegen des Kriegs in der Ukraine sind laut Unternehmen viele Kosten gestiegen und Kunden halten sich angesichts der Inflation zurück. Schon die Corona-Pandemie hatte Lila Bäcker den Angaben zufolge Probleme bereitet. Der Betrieb laufe in allen gut 230 Filialen und mit allen 1600 Mitarbeitern unverändert weiter.

NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Die Backkette Lila Bäcker hat beim Amtsgericht Neubrandenburg Antrag auf Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Das Unternehmen wolle sich so neu ausrichten, wie es am Montag mitteilte. Das Amtsgericht bestätigte den Eingang eines entsprechenden Antrags.

