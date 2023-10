Streit unter Steuerberatern - Experte verrät, wann und wie man sich von Kanzleipartnern trennen sollte (FOTO)

Speyer (ots) - Steigende Arbeitsbelastung und Personalmangel verschärfen

bestehende Spannungen zwischen Kanzleipartnern. Diese Spannungen gefährden nicht

nur die Arbeitsatmosphäre, sondern auch die Geschäftsperformance. Wenn

Diskussionen über Auftragsprioritäten oder strategische Ausrichtungen in

endlosen Streitgesprächen münden, gerät der Kanzleibetrieb ins Stocken.



"So leidet die Effizienz, Mandanten spüren die negativen Auswirkungen und die

Mitarbeiterzufriedenheit sinkt. Wichtig ist jedoch, dass eine Entscheidung für

oder gegen eine Trennung auf keinen Fall aus dem Bauch heraus getroffen werden

sollte", sagt Michael Wohlfart. Er ist Kanzleiberater und optimierte bereits die

internen Strukturen von mehr als 200 Kanzleien. Wann und wie man sich von

Kanzleipartnern trennen sollte, verrät er in diesem Beitrag.





Konflikte und Harmoniebedürfnis in SteuerkanzleienIn vielen Steuerkanzleien führt die gemeinsame Tätigkeit von Inhabern alsKanzleipartner auf Dauer zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten. DieseDifferenzen werden aus Angst vor unangenehmen Gesprächen und sonstigenKonsequenzen oft ignoriert, zumal viele Steuerberater sehr harmoniebedürftigsind. Konflikte sind in der Welt der Steuerberatung daher leider ein häufigesTabuthema. Ein Fehler, denn Probleme unter den Teppich zu kehren, kann zuungelösten Spannungen führen, die schließlich eskalieren können. LangfristigesDesinteresse und mangelndes Engagement können nicht nur strategische Nachteilenach sich ziehen, sondern auch langfristig die Effizienz und Entwicklung derKanzlei beeinträchtigen.Unterschiedliche Prioritäten, Generationenansichten undInvestitionsbereitschaften im FokusKonflikte in Steuerkanzleien können sich in vielerlei Hinsicht äußern. Häufigsind die Prioritäten der Partner unterschiedlich gewichtet. Während der eineInhaber selbst am Wochenende arbeitet, legt der andere Partner Wert darauf, Zeitmit seiner Familie zu verbringen. Insbesondere in Kanzleien mit älterenPartnern, die kurz vor dem Ruhestand stehen, treten solche Konflikte auf.Neben unterschiedlichen Prioritäten können auch divergierendeGenerationenansichten und unterschiedliche Investitionsbereitschaften zuKonflikten führen. Während ältere Partner oft gerne auf bewährte Methodensetzen, möchten jüngere Kollegen neue Wege gehen. Diese Unterschiede in derHerangehensweise können zu Spannungen führen, die letztendlich die gesamteKanzlei betreffen. Insbesondere dann, wenn Entscheidungen einstimmig getroffenwerden müssen, können die Konsequenzen immens sein.Partnerschaft beenden trotz finanzieller AbhängigkeitDennoch scheuen viele Steuerberater davor zurück, eine Partnerschaft endgültigzu beenden, was teilweise auf finanzielle Abhängigkeiten zurückzuführen seinkann. Zum Beispiel kann die Notwendigkeit eines Kredits, um den Partnerauszuzahlen, ein Hinderungsgrund sein. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dassdie Überlegung zur Trennung nicht immer unmittelbar erforderlich ist, selbstwenn Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte auftreten. Stattdessen sollte derFokus auf Offenheit und Kommunikation liegen, um eine produktive Arbeitsumgebungzu schaffen, in der die Interessen der Kanzlei und ihrer Kunden stets imMittelpunkt stehen.Über Michael Wohlfart:Michael Wohlfart ist Kanzleiberater und - gemeinsam mit Bastian Schoder - einerder beiden Geschäftsführer der Kanzleibooster GmbH. Die Experten unterstützenzusammen mit ihrem Team Steuerberater dabei, ihre Kanzlei entspannter zu führen,ohne hierfür mehr Personal einstellen zu müssen. So haben sie bereits über 200Kanzleien dabei geholfen, die Kanzleileitung deutlich zu entlasten, dieProduktivität zu steigern und die Mandantenstruktur signifikant zu verbessern.Mehr Informationen dazu unter: https://kanzleibooster.de/Pressekontakt:Kanzleibooster GmbHMichael Wohlfart und Bastian SchoderE-Mail: mailto:info@kanzleibooster.deWebseite: https://kanzleibooster.de/Pressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164589/5632198OTS: Kanzleibooster GmbH