Ein gelungener Pitch im Außendienst - 5 Tipps, mit denen Verkäufer Kunden überzeugen (FOTO)

Berlin (ots) - Ein perfekter Pitch kann die Tür zu neuen Geschäftsmöglichkeiten

öffnen und das Interesse potenzieller Kunden wecken. Ein gelungener Pitch ist

jedoch eine Kunstform, die gelernt sein will. "Worum geht es?" Wenn Verkäufer

diese Frage hören, zählt jede Sekunde und jedes Wort.



"Die meisten Verkäufer haben die Vorstellung, sie müssten jedes Mal eine neue

Vorgehensweise wählen, um mit dem Pitch zu überzeugen", erklärt Vertriebstrainer

Fabian Durek. "Dabei reicht es, einen Pitch zu perfektionieren und dann immer

wieder nach diesem Muster vorzugehen", so weiter Fabian Durek. Er ist seit über

10 Jahren im Vertrieb, schult deutschlandweit große Teams und weiß, worauf es

bei einem perfekten Pitch ankommt. In diesem Beitrag verrät der Experte fünf

Tipps, die einen umwerfend guten Pitch ausmachen.





Tipp 1: Die richtige PräsentationFür den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Wer im Auftrag der Firmaunterwegs ist, hat nur wenige Sekunden, um sein Gegenüber zu überzeugen. Damitpotenzielle Kunden Vertrauen fassen, ist es wichtig, einen genauen Fahrplan zuhaben. Neben einer deutlichen und klaren Aussprache gilt es, das Interesse vonKunden zu wecken und das eigene Produkt kurz und prägnant zu erklären. Dennheutzutage möchte niemand mehr minutenlangen Monologen zuhören, in denen dasUnternehmen in allen Einzelheiten vorgestellt wird. Viel wichtiger ist es, demKunden in kürzester Zeit darzustellen, welche Vorteile ein Vertragsabschluss fürihn bedeutet.Tipp 2: Social ProofNach der Definition von Social Proof neigen Menschen dazu, sich an denHandlungen und Meinungen anderer zu orientieren. Immer mit dem Wunsch, sichrichtig verhalten zu wollen. In diesem Rahmen ist es wichtig, dem Kunden zuvermitteln, dass es sich nicht allein um ihn dreht, sondern auch um viele andereMenschen, die von dem Produkt angesprochen werden.Tipp 3: Bekannte Begriffe einsetzenFür die Kundenansprache ist es wichtig, die Sprache zu wählen, die dieZielgruppe selbst täglich nutzt. Hierbei geht es jedoch nicht nur umFachbegriffe, sondern auch um aktuelle und branchenspezifische Ausdrücke. NutzenVerkäufer bekannte Begriffe aus der Branche oder aus aktuellen Medienberichten,hinterlässt das bei Kunden ein gutes Gefühl. Darüber hinaus hat dieseVorgehensweise einen weiteren Vorteil: Kunden schätzen es, wenn ein Verkäufersich für die Entwicklungen der Branche interessiert und mit der Zeit geht.Tipp 4: Von Zweifeln zu VorteilenIm geschäftlichen Umfeld sind Kundenbedenken keine Seltenheit. Für einenerfolgreichen Pitch gilt es, Zweifel zuerst anzusprechen und dann aktivvorwegzunehmen. Diese Strategie verhindert, dass der Kunde unnötige Zeit mitBedenken verbringt und sich stattdessen voll auf die Präsentation konzentrierenkann. Es ist hierbei jedoch nicht notwendig, sofort alle potenziellen Einwändeaufzugreifen und ein übertrieben makelloses Angebot zu präsentieren. Vielmehrbietet es sich an, scheinbare "Haken" einzubauen, die sich später als Vorteileherausstellen. Wenn der anfänglich vermeintliche Nachteil sich als tatsächlicherPluspunkt herausstellt, wird die Präsentation aufgelockert und das Produktgewinnt an zusätzlicher Attraktivität.Tipp 5: Strategischer Schlusstipp: Das Yes-SettingUm ein gutes Verkaufsgespräch abzurunden, sollte am Ende das sogenannte"Yes-Setting" erfolgen. Hierbei geht es darum, Fragen zu formulieren, die derKunde mit "Ja" beantwortet. Wichtig ist, diese Fragen im Vorfeld zu überlegenund nicht erst beim Kunden. Auch gilt es, die Fragen auf lockere Weise zustellen und nicht steif aufzusagen. Das Yes-Setting hat den großen Vorteil, denKunden aktiv in das Geschehen einzubinden und ihm das Gefühl zu geben, denProzess mitbestimmen zu können. Wenn dann zu guter Letzt noch dieHandlungsaufforderung geäußert wird, steht die Chance hoch, dass der Kunde einemVertragsabschluss zustimmt und der Pitch gelungen ist.