Besuchen Sie uns auf der ESSO42 - Sicher zum Ziel navigieren mit GPSDetect Trust und Embrace Surgical Marker Navigation

Sirius Medical wird am 24. Oktober ein Satellitensymposium mit dem Titel „Pintuition GPSDetect Surgical Marker Navigation in breast conservative surgery, appreciating the technical benefits, the value to patient and to the healthcare system" (Chirurgische Markernavigation mit Pintuition GPSDetect in der brusterhaltenden Chirurgie – technische Vorteile und Mehrwert für Patienten und das Gesundheitssystem), das von Leena Chagla (St Helens and Knowsley, UK) geleitet wird. Neben ihr werden Edward St. John (Portsmouth Hospitals NHS Trust, Vereinigtes Königreich), Rosa Garcia (Hospital Clinic de Barcelona), Riccardo Giovanazzi (IRCCS S.Gerardo, IT) und Barry Rosen (Advocate Health, U.S.) sprechen.

Sirius Medical wird außerdem ein chirurgisches Navigationserlebnis (Surgical Navigation Experience) mit Blick auf die schöne Stadt Florenz im Belvedere-Raum auf dem Dach der Villa Vittoria veranstalten. Die Konferenzteilnehmer können sich mit Kollegen austauschen und an praktischen Demonstrationen und Diskussionen über das Pintuition-Navigationssystem und seine Vorteile und Anwendungen in der onkoplastischen Brustchirurgie sowie bei Sarkom- und Melanomoperationen teilnehmen.

„Wir haben aus erster Hand erfahren, wie sich das Vertrauen und die Akzeptanz des Wechsels von der Lokalisierung zur chirurgischen Markernavigation positiv auf Patienten, Ärzte und Gesundheitssysteme ausgewirkt hat", sagt Bram Schermers, CEO von Sirius Medical. „Wir fühlen uns geehrt, die ESSO42 zu unterstützen, und ich lade alle dazu ein, uns an Stand 11 zu besuchen oder die fantastische Aussicht auf Florenz aus dem Belvedere-Raum zu genießen."

Informationen zu Sirius Medical

Sirius Medical, dessen Wurzeln tief im niederländischen Krebsinstitut verwurzelt sind, widmet sich der Verbesserung der Versorgung von Krebspatienten durch die Bereitstellung von unübertroffenen und dennoch erschwinglichen Lösungen, die eine präzise und effiziente Entfernung von Tumoren ermöglichen. Die Pintuition-Technologie ist präzise, einfach, erschwinglich und sowohl CE- als auch FDA-zertifiziert. Sirius Medical expandiert schnell mit weltweit mehr als 14.000 Eingriffen in über 200 Zentren sowie einem globalen Vertriebsnetz, das Westeuropa, die USA und Australien-Neuseeland abdeckt.

