QYOU Media lanciert neue Version der Gaming-App Q GamesMela

Indien ist mit 450 Millionen Spielern von Casual Games am Handy im Jahr 2023 der zweitgrößte Gaming-Markt der Welt

MUMBAI und TORONTO, 23. Oktober 2023 / IRW-Press / - QYOU Media Inc., (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF), ein in Indien und den Vereinigten Staaten tätiges Unternehmen, das von Social-Media-Stars und Digital-Content-Autoren erstellte Inhalte produziert und vertreibt, hat die Markteinführung der neuesten Version seiner Casual-Gaming-App Q GamesMela für Smartphones bekannt gegeben. Mit der neuen Version wird eine neue „Freemium“-Funktion eingeführt, bei der die Spieler Geldpreise und Auszeichnungen gewinnen können – unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Echtgeldeinsatz spielen. Die App ist so konzipiert, dass Spieler mit unterschiedlichen Spielstärken aus einer Vielzahl von Spielmethoden wie z.B. Einzelspieler, mehrere Spieler und Turniere wählen können. Außerdem werden sowohl in den Wettbewerben mit als auch ohne Echtgeldeinsatz Geldprämien an die Gewinner vergeben. Dabei besteht die Möglichkeit, die Gewinne zu erhöhen, indem man beide Spielformen miteinander kombiniert. Das Spieleangebot umfasst unter anderem das fesselnde 2-Minuten-Spiel „LUDO“ sowie klassische Geschicklichkeitsspiele wie Gin Rummy, Solitaire und Call Break.

Q GamesMela wird gleichzeitig eine weitreichende Marketingkampagne in den sozialen Medien und über das Influencer-Marketing lancieren. Das Unternehmen wird mit verschiedenen Gaming-Influencern zusammenarbeiten, um die neue App unter anderem über die eigene bzw. selbst betriebene Influencer-Marketing-Agentur Chtrbox zu bewerben. Zudem wird die App in den kommenden Monaten auf verschiedenen Q-eigenen und von Q betriebenen Kanälen in Indien zu sehen sein, sowohl im Fernsehen als auch auf Connected-TV-Plattformen.

Der Gaming-Markt in Indien verzeichnet nach wie vor das stärkste Wachstum weltweit. Die meisten Schätzungen gehen von knapp 450 Millionen Spielern auf allen Plattformen im Jahr 2023 aus. Prognosen zufolge wird die Nutzerbasis im Jahr 2027 auf 642 Millionen ansteigen, wobei die jährliche Zuwachsrate über fünf Jahre rund 10,1 % beträgt. Ein Großteil dieses Wachstums wird durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die Verfügbarkeit preiswerterer Smartphones in Verbindung mit erschwinglicheren Datentarifen erzielt. Der indische Markt für mobiles Gaming dürfte im Jahr 2023 voraussichtlich 4,32 Milliarden Downloads erzielen und damit die früheren Weltmarktführer wie die Vereinigten Staaten und Brasilien in rasantem Tempo überholen.