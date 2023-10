Berlin/New York (ots) -



- Skylum ergänzt Luminar Neo um die generativen KI-gestützte Tools GenErase,

GenExpand und GenSwap

- Luminar Neo ist einer der ersten Fotoeditoren, der generative Technologie mit

einem stabilen Diffusionsmodell einführt

- Gen-Erase ist bereits am 26. Oktober verfügbar



Skylum (http://www.skylum.com/de) , führender Innovator im Bereich

Fotobearbeitungssoftware und Unternehmen hinter der Software Luminar Neo,

verkündet die Einführung der ersten generativen KI-Technologien innerhalb der

Plattform: GenErase, GenExpand und GenSwap.





Luminar Neo ist damit eines der ersten Bildbearbeitungsprogramme auf dem Markt,das generative Technologie mit einem stabilen Diffusionsmodell verbindet. Dieneuen KI-gesteuerten Werkzeuge erleichtern Fotograf:innen die Bildbearbeitung,indem sie unerwünschte Objekte schnell entfernen, Seitenverhältnisse vergrößernoder bestimmte Bildelemente ersetzen oder hinzufügen können. Die neuen Toolswerden schrittweise im Oktober, November und Dezember veröffentlicht, beginnendmit GenErase am 26. Oktober 2023.Die Funktionen der generativen KI-Tools beinhalten:- GenErase: Ein Werkzeug, das nicht nur unerwünschte Störelemente aus Bildernentfernt, sondern diese Bereiche auch auf intelligente Weise durchinhaltsbezogene KI-Werkzeuge ersetzt und so eine fokussierte, ablenkungsfreieBildkomposition erstellt. Mit GenErase können Nutzer:innen beispielsweiseunerwünschte Objekte wie Müll, Straßenschilder, Fahrzeuge, Graffiti und vielesmehr nahtlos aus ihren Fotos löschen. Die entstandenen Lücken werden mithilfevon KI auf intelligente Weise mit Texturen und Elementen befüllt, die zurUmgebung passen.- GenExpand: Mit diesem Werkzeug können Benutzer:innen die Grenzen ihrer Fotoserweitern und den ursprünglichen Bildkompositionen eine neue Dimensionverleihen. SceneExpand bietet die Möglichkeit, sich von den traditionellenSeitenverhältnissen zu lösen und neue kreative Möglichkeiten zu erschließen.- GenSwap: Mit dieser Technologie können Kreative die Bildkomposition ändern,indem sie Objekte ersetzen, austauschen oder nahtlos neue Details hinzufügen,die von der KI nach den Vorgaben der Nutzer:innen generiert werden. So kannbei der Bearbeitung ein Vogel dem Himmel zugefügt, kristallklares, azurblauesWasser mit einem trüben Teich ausgetauscht oder ein trüber, bedeckter Himmeldurch einen atemberaubenden Sonnenuntergang ersetzt werden.Die Einführung der generativen KI in die Plattform unterstreicht die führendePosition von Skylum im Segment KI-unterstützte Fotobearbeitung sowie dasEngagement des Unternehmens, Fotograf:innen jeden Levels die Möglichkeit zu