DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PVA TEPLA AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat PVA Tepla auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte mit den am 2. November anstehenden Quartalszahlen ein 25-prozentiges Umsatz- sowie ein fast 60-prozentiges operatives Ergebniswachstum (Ebitda) berichten, schrieb Analyst Michael Kuhn in eine am Montag vorliegenden Ausblick. Das obere Ende der Jahreszielspannen sei in Sicht. Allerdings werde das Verhältnis des Auftragseingangs zum Umsatz (Book-to-Bill-Ratio) wohl unter dem Wert 1 liegen./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 06:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 14,24EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m