UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche mit Blick auf einen Zukauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Franken belassen. Die Übernahme des US-Unternehmens Telavant beschere dem Pharmakonzern die Möglichkeit, bei der Entwicklung eines sogenannten TL1A-gerichteten Antikörpers ein Jahr früher als die Konkurrenz ein entsprechendes Produkt auf den Markt zu bekommen, schrieb Analyst Colin White in einer am Montag vorliegenden Studie. Dessen Spitzenumsatz werde am Markt auf etwa 2,3 Milliarden US-Dollar in den USA und Japan beziffert. Die neue Therapie wurde laut Roche für Patienten entwickelt, die an entzündlichen Darmerkrankungen leiden./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 06:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 251,2EUR gehandelt.