1,5-GW-Liefervertrag LONGi und PV International unterzeichnen Vereinbarung über Lieferung von Solarmodulen inklusive der Rückkontaktmodule Hi-MO X6 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - LONGi Solar, ein weltweit führendes

Solartechnologieunternehmen, und die PVI GmbH (PV International oder PVI), ein

Fachgroßhändler für Solarkomponenten und Komplettsysteme und Tochterunternehmen

der Solar Ruhr Gruppe, haben einen 3-Jahres-Rahmenvertrag über die Lieferung von

Solarmodulen mit einer Gesamtleistung von 1,5 GW unterzeichnet, der auch die

hocheffizienten Rückkontaktmodule Hi-MO X6 von LONGi umfasst. Die Module aus dem

Vertrag werden hauptsächlich für Projekte der Tochtergesellschaften der Solar

Ruhr Gruppe, aber auch für Distributionszwecke verwendet. Die Partnerschaft

unterstreicht das Vertrauen von PVI in die Vorreiterrolle von LONGi in der

PV-Industrie und sieht das Hi-MO X6 als die beste Wahl für die Kunden von PVI.



Rückkontakt übertrifft herkömmliche Technologien: Hi-MO X6 erzeugt 6 bis 10

Prozent höheren Energieertrag