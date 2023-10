Newgen schließt sich mit Duck Creek Technologies zusammen, um Versicherern die branchenführende NewgenONE OmniDocs Contextual Content Services Plattform anzubieten

NEU-DELHI, 23. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Newgen Software, ein globaler Anbieter einer digitalen Transformationsplattform, NewgenONE, gab heute die Partnerschaft mit Duck Creek Technologies bekannt, dem Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Sach- und Haftpflichtversicherung (Property and Casualty – P&C) definiert. Newgen Software bietet Versicherern eine Plattform, die Front-Office, Middle-Office und Back-Office für einen nahtlosen Informationsfluss verbindet, die Anwendungsentwicklung beschleunigt und die End-to-End Customer Journey optimiert. Die Integration zwischen der NewgenONE OmniDocs Contextual Content Services Plattform und Duck Creek Policy gibt Versicherern die Möglichkeit, eine 360-Grad-Sicht auf alle Inhalte in Bezug auf Kunden, Prozesse und Richtlinien zu erhalten.

„Wir glauben, dass unsere innovativen Lösungen das Spiel im Bereich der Content Services verändern und die Art und Weise, wie Unternehmen Inhalte verwalten, revolutionieren werden. Die jüngste Anerkennung durch Forrester als führender Anbieter in The Forrester Wave: Content Platforms, Q1 2023, bestätigt unsere Bemühungen, unseren Kunden die beste Enterprise Content Management (ECM) Plattform zu bieten", sagte Rajvinder Kohli, SVP, bei Newgen Software. „Durch diese Partnerschaft können Newgen und Duck Creek Versicherer dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu revolutionieren und sie in die Lage versetzen, einen kundenorientierten, digital gesteuerten, wertorientierten und rationalisierten Ansatz zu verfolgen."

Die Anywhere Enabled Integration der NewgenONE OmniDocs Contextual Content Services Plattform – verfügbar auf Duck Creeks Content Exchange – integriert sich nahtlos mit Duck Creek Policy, um eine leistungsstarke Suchmaschine und Filter anzubieten, die es Versicherern ermöglichen, schnell auf umfangreiche Dokumente zuzugreifen, einschließlich aufgezeichneter Videos und hochauflösender Bilder. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform Content Lifecycle Management, sichere Archivierung und Echtzeit-Zusammenarbeit für eine schnellere Entscheidungsfindung und eine höhere Produktivität der Mitarbeiter.