JPMORGAN stuft Telefonica Deutschland auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 2,20 auf 1,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einem Umfeld mit für längere Zeit höheren Zinsen dürften die Verschuldungskosten steigen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Am schlechtesten positioniert wären in einem solchen Szenario unter anderem TalkTalk, Altice und Telefonica. Zu den am besten aufgestellt Unternehmen zählten Orange, Deutsche Telekom und British Telecom. Bei Telefonica Deutschland rechnet der Experte mit sinkenden Service-Umsätzen und reduzierte entsprechend seine Umsatzschätzungen für das Unternehmen insgesamt./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 01:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 01:10 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 1,604EUR gehandelt.