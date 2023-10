BARCLAYS stuft NOVARTIS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 90 auf 85 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für die anstehenden Quartalszahlen des Pharmakonzerns an die Abspaltung von Sandoz angepasst, schrieb Analystin Emily Field in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2023 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 89,11EUR gehandelt.