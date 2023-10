RBC stuft Chevron auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Chevron auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Die angekündigte Übernahme des Konkurrenten Hess für 60 Milliarden Dollar inklusive dessen Schulden beinhalte einen rund zehnprozentigen Aufschlag auf den Durchschnittskurs der 20 Handelstage vor dem 20. Oktober, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Anders als die letzten Zukäufe des Ölkonzerns, die schon kurzfristig den Gewinn gesteigert hätten, sei die aktuelle Akquisition eher strategischer Natur. Sie könnte den Chevron-Kurs erst einmal belasten, werde das Unternehmen aber langfristig stärken und auch den Aktionären zugute kommen./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 06:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 06:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Chevron Corporation Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 153,7EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Chevron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m